По данным проекта, среди пленных граждане из 54 стран мира.

Почти половина респондентов - 49,2% - еще до заключения контракта знали, что будут участвовать в войне против Украины.

Еще 14,8% опрошенных признались, что в этом отношении велись отдельные договоренности. В то же время о принуждении или обмане при подписании контракта заявили только 1,7%.

Основными мотивами заключения контракта с российской армией опрошенные называли практическую выгоду: 46,7% пошли на службу ради получения гражданства РФ, 19,9% - чтобы выйти из тюрьмы или избежать уголовного преследования, 17,9% - ради заработка, а 11,6% - ради социальных выплат и льгот.

Еще 15,2% отметили, что подписали контракт сознательно и добровольно, потому что поддерживают действия России.

В проекте "Хочу жить" подчеркивают, что получение паспорта, денег или избегание заключения является сознательным соглашением ради личной выгоды, тогда как версии об "обмане" часто появляются уже после попадания в плен.

В то же время 10,2% респондентов заявили, что поняли, будто их обманули по поводу участия в войне, а 48,8% оказались в плену не по собственной воле, по убеждению или ранению.

Отдельно в опросе обращают внимание, что 79,3% опрошенных после обмена планируют вернуться именно в Россию - туда, где рассчитывали получить паспорт ценой участия в войне против украинцев.

В проекте "Хочу жить" напоминают иностранцам, которых пытаются завербовать в ряды ВС РФ, что служба по такому контракту является участием в войне против другого государства.

Тем, кто уже оказался в российских войсках, предлагают обращаться в "Хочу жить" для безопасной сдачи в плен, а родственникам пропавших контрактников советуют обращаться в чат-бот "Хочу найти".