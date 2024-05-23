Около 70% граждан ЕС одобряют санкции против Москвы и поддержку Украины

Экономические санкции против российского правительства, компаний и частных лиц поддерживают 72% граждан стран ЕС, а 70% согласны с предоставлением финансовой поддержки Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евробарометр .

Перед лицом агрессивной войны России против Украины 87% согласны с предоставлением гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны, а 83% согласны с тем, чтобы принимать в ЕС беженцев от войны.

Около 60% одобряют предоставление Украине статуса кандидата в ЕС и финансирование ЕС закупок и поставок военной техники в Украину.

Среди последних кризисов наибольшее влияние на взгляды граждан ЕС на будущее оказало вторжение России в Украину (42%), за ним следуют пандемия и другие кризисы в области здравоохранения (34%), а также экономический и финансовый кризис (23%).

Война в Украине рассматривается в списке из 15 как одна из двух наиболее важных проблем, стоящих перед ЕС, и на нее приходится 35% ответов, что на 7 процентных пунктов больше, чем в ноябре прошлого года. Далее следуют иммиграция (24%), международная ситуация (22%) и инфляция (19%).

Инфляция остается наиболее упоминаемой проблемой, с которой сталкивается страна (38%), хотя ее доля снизилась на 6 процентных пунктов по сравнению с предыдущим исследованием.

Стандартный Евробарометр проводился с 3 по 28 апреля 2024 года в 27 государствах-членах. При этом 26 399 граждан ЕС были опрошены лично.

Беженцы из Украины в Европе

По данным ООН, в середине марта 2024 года в Европе было 5,983 млн беженцев из Украины. Больше всего было в Германии – 1,140 млн человек, Польше – 957 тысяч и Чехии – 381 тысяча.

По данным опроса КМИС, большинство украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии (66%) удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране. Планируют вернуться в Украину не более половины.