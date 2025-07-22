RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Большинство не дожили и года: расследование показало, что произошло с оккупантами после обмена

Иллюстративное фото: расследование показало, что произошло с оккупантами после обмена (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Более половины российских военных, которые были освобождены из плена, не прожили и года после обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить".

В расследовании проекта говорится, что часть из этих россиян погибла во время "мясных штурмов", некоторых убили сослуживцы, другие пропали без вести.

В частности, из фигурантов списка лишь 15 бывшим военнопленным удалось прожить длительное время после возвращения. А вот 71 человек умер меньше чем за год, еще 46 - не более чем за два года.

"Большинство из них погибли в "мясных штурмах", некоторых убили свои же сослуживцы", - говорится в расследовании.

Журналисты пообщались с родственниками и знакомыми погибших, которые подтвердили, что освобожденных из плена практически сразу после обмена возвращают на передовую.

"Некоторым не дают не то, что отпуска - возможности побывать дома! Их берут "под особый контроль" и потом "пускают в расход", - пишут специалисты.

 

Ранее мы писали о том, что утечка внутренних документов РФ свидетельствует о масштабных потерях 41-й армии Центрального военного округа - среди них тысячи погибших, пропавших и дезертиров

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News