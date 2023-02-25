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Большинство членов G20 решительно осуждают войну против Украины, - Индия

Фото: Индия (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Все члены G20 согласились решительно осудить войну против Украины, кроме России и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Индии, которое приводит The Guardian.

Индия придерживалась формулировок, использованных в декларации лидеров G20 на Бали. По ее мнению, блок G20 не является форумом по решению вопросов безопасности.

На последней большой встрече G20 в ноябре лидеры решительно осудили войну, предупредив, что она усугубляет нестабильность в мировой экономике.

"Мирное разрешение конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть войной", - говорится в текущем заявлении Индии.

Guardian отмечает, что в опубликованном сегодня итоговом документе говорится, что согласия по формулированию войны против Украины не было.

Напомним, что Индия настаивала на том, чтобы не использовалось слово "война" в коммюнике.

Министр финансов США Джанет Йеллен на финансовом саммите G20 в индийском Бангалоре назвала представителей России соучастниками военных преступлений.

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