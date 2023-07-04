Больше уничтожено - больше освобождено. Данилов рассказал о первоочередной задаче ВСУ

Он отметил, что на данном этапе активных боевых действий Силы обороны выполняют задачу номер один - максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего и боекомплектов, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии.

По словам секретаря СНБО, последние дни особенно урожайные.

"Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено - больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второго. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", - добавил Данилов.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах и поражают цели врага.

За прошедшую неделю наши защитники освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге.

При этом западные СМИ пишут, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. В то же время глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось сложным из-за противопехотных мин и других препятствий россиян. Он считает, что наши бойцы поступают правильно, когда действуют осторожно.

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