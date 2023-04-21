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Больше никаких Пушкиных и Суворовых. Зеленский подписал закон о деколонизации топонимов

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Следует заметить, что данный закон вступит в силу через три месяца. После этого у государственных и военных органов будет шесть месяцев, чтобы удалить из публичного доступа русские символы.

Речь идет о памятниках и памятных знаках, переименовании улиц и других объектов. Кроме этого, необходимо будет переименовать населенные пункты в названиях которых есть намеки на Россию ее деятелей или пропагандистов.

Также под запрет подвергнутся изображения, посвященные русским и советским деятелям, российским городам и завоеваниям. В музеи необходимо будет перенести ценные достопримечательности.

Под стандарты украинского языка необходимо будет переименовать названия населенных пунктов Также будут переименованы населенные пункты, названия которых не соответствуют стандартам украинского языка - Октябрьское или Южноукраинское.

Российские упоминания должны быть исключены из товарных знаков и названий документов.

"Присвоение географическим объектам, юридическим лицам и объектам права собственности названий государства, глорифицирующих, увековечивающих, пропагандирующих или содержащих символику российской имперской политики, а также названия государства, а также государства-террориста (государства-агрессора), или его выдающихся , памятных, исторических и культурных мест, населенных пунктов, дат, событий запрещается", - говорится в документе.

Напомним, в январе Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона №8371, который делает невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр управления которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

По данным опроса КМИС, 78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП). В частности, среди них 54% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине.

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