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Больше потерь, чем в боях за Бахмут. Что известно о 10-летней обороне Авдеевки

Фото: что известно о 10-летней обороне Авдеевки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оборона украинских сил Авдеевки длилась 10 лет. Россия понесла большие потери в боях за город, чем в битве за Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

"В битве за Авдеевку россияне понесли больше потерь, чем в боях за Бахмут. Оборона Авдеевки от российских захватчиков продолжалась почти 10 лет. Мы обязательно вернем и отстроим этот город", - говорится в сообщении.

Почему ВСУ покинули город?

Украинские воины были вынуждены покинуть Авдеевку из-за нехватки боеприпасов.

"Такая цена промедлений с оказанием помощи нашими партнерами", - констатируют в Центре.

Потери РФ в боях за Авдеевку

Россия захватила Авдеевку ценой огромных потерь в технике и людях.

"За 4 месяца активной фазы боев уничтожено более 47 тысяч окупантов, 364 танка, 5 самолетов и другой техники противника. Больше чем в битве за Бахмут", - пишут Spravdi.

Зачем РФ захватила Авдеевку?

Глава Кремля Владимир Путин приказал своим войскам захватить Авдеевку для поднятия собственного рейтинга. Однако определенные диктатором сроки "победы" неоднократно откладывались благодаря стойкости украинских защитников города. При этом контроль над руинами Авдеевки не даст врагу никаких стратегических преимуществ.

"Это очередная "пирровая победа", которая приближает истощение ресурсов России", - говорят в Центре.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт - читайте в материале РБК-Украина.

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Авдеевка