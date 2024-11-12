Больше выплат и полтора года реабилитации. Кабмин меняет правила для лиц с инвалидностью

"Мы стремимся достичь европейских стандартов эффективной реабилитации, где около половины людей после болезней или травм снова ведут активный образ жизни. Сегодня мы одобряем социальный компонент этой реформы", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Кабмин одобрил два законопроекта, которые регламентируют социальные услуги и страховые выплаты.

"Выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности. Их размер для людей с полной устойчивой потерей трудоспособности по сравнению с нынешним существенно возрастет. А для людей с частичной устойчивой потерей трудоспособности государство компенсирует разницу в зарплате, которую лицо имело до страхового случая и по возвращении на работу", - рассказал премьер.

Также предложенные изменения увеличивают продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации с 4 месяцев до 1,5 года и защищают человека от увольнения на весь период лечения.

Шмыгаль отметил, что таким образом система станет справедливее. При этом статус инвалидности сохраняется. Он подразумевает право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве. Для тех, кто имеет инвалидность, ситуация не изменится.

"Таким образом речь идет не об изменениях в каком-либо институции, а о создании новой философии социальной поддержки", - добавил премьер.

По словам Шмыгаля, ее суть сводится к трем ключевым целям:

восстановить здоровье человека;

дать человеку работу и возможность содержать себя и свою семью;

обеспечить человеку такую социальную помощь, в которой он действительно нуждается.

"Помимо собственно человеческого измерения это будет иметь и социально-экономический эффект: большая экономическая активность, сбалансированный рынок труда, социальная стабильность", - отметил глава правительства.