Больше взрывчатки и новые ловушки: как Россия модернизировала ракеты Х-101

14:57 11.05.2026 Пн
4 мин
В Минобороны объяснили, как РФ пытается обойти ПВО
aimg Ирина Глухова
Фото: РФ модернизирует Х-101 для ударов по Украине (росСМИ)

Россия по меньшей мере четыре раза меняла конструкцию крылатой ракеты Х-101 с начала полномасштабной войны. Так враг пытается обойти украинскую ПВО и нанести еще больший ущерб гражданской инфраструктуре.

Зачем Россия модернизирует Х-101

Украинские военные объясняют: все изменения имеют две главные цели:

  • уменьшить эффективность украинской противовоздушной обороны;
  • усилить удары по мирным городам и критической инфраструктуре.

По словам министра обороны Михаила Федорова, главная задача Украины - научиться выявлять все воздушные цели в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.

Только с начала 2026 года украинская ПВО уже уничтожила около 88% ракет типов Х-101, Х-55 и Х-555.

Какой была ракета в начале вторжения

На старте полномасштабной войны Х-101 была дальнобойной крылатой ракетой, которую запускали со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Ее главные характеристики:

  • боевая часть массой до 500 кг;
  • дальность полета до 2500 км;
  • спутниковая навигация;
  • система наведения по изображению местности.

Пуски обычно осуществлялись из района Каспийского моря. Из-за этого ракета могла лететь к цели до 12 часов.

Именно большой запас дальности позволил России начать менять конструкцию ракеты.

Фото: четыре этапа модернизации ракеты Х-101 (mod.gov.ua)

Первая модернизация - больше взрывчатки

После того как значительную часть Х-101 начали сбивать, россияне решили пожертвовать частью горючего.

Освободившееся пространство использовали для второй боевой части.

В результате общий вес взрывного заряда вырос примерно до 800 кг. Это значительно усилило разрушительную силу ракеты.

Вторая модернизация - кассетные заряды и пожары

Позже Х-101 получила кассетные боевые элементы.

После взрыва они разлетаются на большую площадь и поражают много целей одновременно.

Особую опасность представляют зажигательные примеси, которые могут вызвать масштабные пожары.

Именно поэтому после ударов такими ракетами часто фиксируют сильное возгорание гражданских объектов.

В Минобороны отмечают: это свидетельствует о целенаправленной адаптации ракеты для атак по инфраструктуре городов.

Третья модернизация - более точное наведение

Россия также обновила систему наведения ракеты.

Она работает так:

  1. До запуска в память ракеты загружают карту местности.
  2. Во время полета система сравнивает реальное изображение с эталоном.
  3. Если есть отклонения - ракета сама корректирует курс.

Это позволяет точнее поражать цели даже во время действия украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Впрочем, в крупных городах такая система работает хуже из-за плотной застройки.

В Минобороны подчеркивают: когда РФ запускает Х-101 по городам, она осознает риск неточных ударов по жилым кварталам.

Четвертая модернизация - защита от перехвата

Последним этапом стала установка систем радиоэлектронной защиты.

Они могут:

  • создавать ложные цели для радаров;
  • сбивать с курса ракеты-перехватчики;
  • автоматически запускать тепловые ловушки.

Это усложняет работу ПВО, но не делает ракету неуязвимой.

Украинские военные уже находили обломки Х-101, где эти системы не сработали.

У России проблемы с носителями

Несмотря на модернизацию самих ракет, у России растут проблемы со стратегической авиацией.

Бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 быстро изнашиваются из-за интенсивного использования.

Из-за этого:

  • часть самолетов несет меньше ракет;
  • сокращается количество боеспособных носителей;
  • ослабевает ядерный потенциал РФ.

Кроме того, анализ обломков показывает: ракеты часто собирают буквально за несколько недель до запуска.

Это означает, что Россия уже почти не имеет больших складских запасов и работает в режиме постоянного производства.

Что это означает для Украины

В Минобороны подытоживают: все изменения Х-101 - это не технологический прорыв, а вынужденная реакция России на успешную работу украинской ПВО.

Чем больше ракет сбивает Украина, тем больше враг вынужден менять свое оружие, пытаясь сохранить способность атаковать украинские города.

Напомним, ранее в сети появились слухи, что Россия готовит наземную модификацию крылатых ракет Х-101, которыми самолеты Ту-95 и Ту-160 атакуют Украину.

Действительно ли россияне могут перевести эти ракеты "на землю" и о чем это может свидетельствовать - читайте в материале РБК-Украина.

