Больше не и.о. Кабмин назначил нового главу Нацполиции

Отметим, что ранее Выговский исполнял обязанности главы Нацполиции.

Что известно об Иване Выговском

Выговский родился 26 марта 1980 года в Житомирской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение" и получил квалификацию специалиста.

Выговский проходил службу в органах внутренних дел с 14 августа 1999 года по 6 ноября 2015 года, после чего продолжил службу в полиции.

В 2021 году он был назначен на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киеве.

После падения вертолета в Броварах 18 января, когда погибли глава МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, правительство назначило тогдашнего главу Нацполиции Игоря Клименко и.о. министра внутренних дел. На данный момент он уже не просто исполняет обязанности, а является главой МВД.

Кроме того, правительство назначило Выговского и.о. главы Нацполиции.

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