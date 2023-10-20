Более трети проверенной гумпомощи "не доехало" в воинские части с начала года

В Украине проверили 9 тысяч фактов перемещения гуманитарной помощи из-за границы. Из них более 3 тысяч грузов "не доехало" до воинских частей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

В ведомстве отметили, что вместе с Министерством обороны создали механизм контроля за поступлением в военные части гуманитарной помощи.

Так, на протяжении 9 месяцев 2023 года было проверено более 9 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи на адрес 200 воинских частей.

"Установлено более 3 тысяч случаев не подтверждения ее поступления в воинские части", - уточняют в Гостаможслужбе.

Таможенники уточняют, что направили 387 сообщений о противоправной деятельности, которая содержит признаки преступления.

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили мошенников, которые присвоили гуманитарную помощь на несколько сотен тысяч гривен.

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