Больше тысячи россиян, 32 артсистемы и почти 40 БПЛА. Новые потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 29 ноября, составили 1140 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 327 580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 39 БПЛА, 32 артсистемы и 27 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба на утро 29 ноября, украинские военные отразили 16 атак противника на Бахмутском направлении, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 9 артиллерийских средств противника.
В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя и достигли неопределенного успеха к западу от Работино в направлении Копани Запорожской области. Также сохранили позиции и, по сообщениям, атаковали на восточном (левом) берегу Херсонской области.
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