Больше не в строю? Где сейчас "Правый сектор" и почему о нем ничего не слышно

Когда и как создали "Правый сектор"

Национально-освободительное движение "Правый сектор" основали в первую неделю Евромайдана. 28 ноября 2013 года революционно настроенные активисты объединились, чтобы продемонстрировать свое видение методов и целей революции, которое отличались видения других протестантов.

Инициатором создания нового движения стала организация "Тризуб" им. Степана Бандеры. В "Правый сектор" также вошли представители УНА-УНСО, Карпатская сеч, Белый Молот, Черный комитет, Комитет освобождения политзаключенных, Патриот Украины, футбольные фанаты и патриоты, которые до этого не были участниками каких-то движений.

Уже 30 ноября представители "Правого сектора" впервые проявили себя. Они, будучи в меньшинстве, выступили против беркутовцев, которые избивали студентов-протестантов на Майдане. Потом они принимали участие в штурме госучреждений в Киеве 1 декабря, столкновениях с силовиками 19 января 2014 на улице Грушевского и штурме охранников правительственного квартала.

Радикально настроенные представители движения подожгли автобус "Беркута". Российская пропаганда использовала это все в своих целях и активно изображала "правосеков" террористами.

Уже весной 2014 года центры "Правого сектора" начали образовываться в разных городах. Сначала они появились в Ровно и в Луцке. Тогда же была создана политическая партия, главой которой был избран лидер движения Дмитрий Ярош. В апреле он стал советником Главнокомандующего вооруженными силами Украины, а в декабре заявил о выходе из "Правого сектора".

"Правый сектор" создали в начале Евромайдана (фото: Википедия)

Чем занимались представители движения и где воевал ДУК

Сначала представители "Правого сектора" были одними из самых активных участников Революции Достоинства. В марте 2014 они даже помогали охранять границу с Беларусью на Волыни.

После начала АТО в июле 2014 по инициативе "Правого сектора" создали военизированное формирование – Добровольческий украинский корпус. Он не был официальным подразделением силовых ведомств, поэтому использовал трофейное оружие, отбитое у врага в зоне АТО.

"Считаю необходимым все силы нашего движения направить на борьбу с московской агрессией, уничтожение врагов украинского народа – террористов и сепаратистов, возвращение под полный контроль государства Донецкой и Луганской областей и Крымского полуострова", – заявил тогдашний лидер движения Дмитрий Ярош накануне создания ДУК ПС.

Бойцы ДУК вместе с ВСУ защищали Донецкий аэропорт и поселок Пески, участвовали в боях за Иловайск и в ряде других горячих точек фронта.

Бойцы ДУК "Правый сектор" в августе 2024 года (фото: Википедия)

Параллельно с этим представители освободительного движения "Правый сектор" принимали участие в многочисленных акциях в разных городах, которые не редко сопровождались столкновениями с правоохранителями.

Они выступали с критикой тогдашнего президента Петра Порошенко из-за Минских договоренностей, протестовали против запуска рынка земли, препятствовали проведению Марша равенства "КиевПрайда" и были участниками ряда других громких протестов.

Представители "Правого сектора" во время одной из акций (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Что произошло с ДУК "Правый сектор"

До полномасштабного вторжения России в Украину ДУК "Правый сектор" не был в составе официальных подразделений силовых ведомств. Корпус действовал согласно статье 65 Конституции Украины – "Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины". После начала войны ДУК легализовали как отдельную воинскую часть в рядах ВСУ.

Сначала формирование получило название Центр специальных операций "Добровольческий украинский корпус", а в ноябре 2022 года его превратили в 67-ю отдельную механизированную бригаду "ДУК". В состав бригады могли войти люди от 18 лет, даже граждане других стран, запись в ДУК проходила исключительно на волонтерских началах.

В начале 2022 года ДУК ПС освободил 10 сел в Нежинском районе Черниговской области, а летом того же года держал оборону в районе Светлодарска. Уже в формате 67-й отдельной механизированной бригады часть бойцов участвовала в Харьковском контрнаступлении, в 2023 году воевали под Бахмутом и Кременной.

Бойцы на позиции (фото: 67 отдельная механизированная бригада ВСУ)

В 2024 году во время боев в Часовом Яре подразделения 67-й ОМБр не смогли удержать оборону в отведенном им секторе. Причиной неудачи называют то, что бойцы не прошли должной подготовки. Тогда часть военнослужащих бригады без приказа оставили свои позиции.

В апреле в бригаде начались многочисленные проверки. Тогда появилась первая информация о том, что бойцов бригады хотят перевести в другие вооруженные структуры.

Руководство корпуса заявило, что "распыление бойцов по разным подразделениям Вооруженных сил приведет к уничтожению ДУК ПС".

15 апреля Сухопутные войска Украины сообщили о решении командования выделить штурмовой батальон бригады в отдельную воинскую часть.

Бойцы 67-й отдельной механизированной бригады "ДУК" (фото: Facebook/Правый сектор)

Самые известные бойцы ДУК ПС, которые отдали жизнь за Украину

Самым известным бойцом является командир батальона "Волки Да Винчи" в составе 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Коцюбайло. Он стал первым добровольцем, который при жизни получил звание Героя Украины.

На защиту государства он стал в 18-летнем возрасте, в боях за Пески получил тяжелое ранение, но после лечения вернулся на фронт. Участвовал в боях за Карловку, Авдеевку, Саур-Могилу. В 2014-15 годах был командиром взвода добровольцев, в 2016 году стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС. Погиб "Да Винчи" 7 марта 2023 в боях за Бахмут, похоронен на Аскольдовой могиле в Киеве.

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло (фото: Википедия)

Всемирно известный украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы Василий Слипак с позывным "Миф" присоединился к ДУК ПС в начале АТО. Воевал в Песках и Авдеевке в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона ДУК.

Погиб от пули снайпера 29 июня 2016 во время выполнения боевого задания в поселке Луганское Бахмутского района. Посмертно получил звание Героя Украины.

Василий "Миф" Слипак (фото: Википедия)

Сергей "Норд" Коновал с марта 2014 года был парамедиком добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры" ДУК "Правый сектор", потом стал командиром 6-й резервной сотни ДУК "Правый сектор". Прошел бои за Станицу Луганскую, Пески, Марьинку, Авдеевку.

Во время полномасштабной войны был командиром роты 2-го стрелкового батальона 67 ОМБр. Защищал Киевскую, Харьковскую области, Донбасс и Бахмут, воевал на Лиманском направлении. Погиб 6 апреля 2024 года в бою за Часов Яр. Посмертно получил звание Героя Украины.

Сергей "Норд" Коновал (фото: Правый сектор / Facebook)