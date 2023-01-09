Больше не нужен: украинцы оценили роль русского языка

Из тех, кто все еще считает русский язык важным, больше всего респондентов указали на его роли "языка, который в Украине почти все понимают" и "языка большинства людей в восточных областях Украины". Их назвали по 14% респондентов. Восемь лет назад первую роль назвали как причину важности 59%, а вторую - 31%.

Главной причиной важности украинского языка называют его роль как государственного языка (76%), далее следуют роли "основы независимости Украины" (32%) и "языка, объединяющего украинское общество" (23%).

В декабре 2022 года 41% респондентов сказали, что общаются только на украинском языке, еще 17% - "в большинстве ситуаций" на украинском, а только на русском говорят 6%, а преимущественно на русском - 9% (еще 24% сказали, что употребляют оба языка "в равной степени"). По сравнению с 2017 годом доля украиноязычных увеличилась на 8%, а доля русскоязычных уменьшилась на 11%. Даже на востоке и юге украиноязычных теперь не меньше русскоговорящих (29% против 27%).

Дома с семьей только на украинском общаются 50% респондентов, преимущественно на украинском - 12%, на обоих языках поровну - 19%, только или преимущественно на русском - 16%, на других языках - 2%. Это существенное изменение против 2017 года, когда только или преимущественно на украинском общались 51%, а только или преимущественно на русском - 25%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 4-27 декабря 2022 среди 2005 респондентов. По заказу Владимира Кулика (в рамках гранта Канадского института украинских студий) были добавлены вопросы, касающиеся языка и идентичности. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.