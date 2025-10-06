Inzhur выплатил своим инвесторам уже более полумиллиарда гривен дивидендов
О достижениях команда Inzhur отчиталась в четверг, 2 октября - сразу после выплаты первых дивидендов нового мегафонда Inzhur REIT. На момент написания новости точная общая сумма дивидендов, которые были выплачены инвесторам за все время, составляет 512,9 грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.
Благодаря интересу украинцев и украинок, которые массово становятся инвесторами Inzhur, общая сумма дивидендов растет с ускорением: год назад всего было выплачено 183,5 млн, а сейчас уже 512,9 млн грн. Поэтому за последний год Inzhur более чем удвоил сумму выплаченных дивидендов.
"Мы развиваем рынок инвестиций и делаем его более доступным - например, недавнее появление фонда Inzhur REIT снизило порог входа на инвестиционный рынок коммерческой недвижимости Украины до исторических 10 гривен. К тому же, нашей стратегической целью является обучение инвестированию в крупную коммерческую недвижимость 1 миллиона украинок и украинцев в течение ближайших 3 лет. Это означает, что общая сумма дивидендов, которые Inzhur выплачивает ежемесячно, по прогнозам продолжит расти с ускорением, подтверждая устойчивость и привлекательность REIT-модели для украинского рынка", - отмечают в компании Inzhur.
Также Inzhur указывает на скорое достижение еще одной важной отметки: общая доходность инвесторов от дивидендов и капитализации (рост стоимости объектов) скоро достигнет 1 млрд гривен - сейчас это 939,8 млн грн. Активы в управлении Inzhur насчитывают уже 3,92 млрд грн - при этом на стадии due dilligence находится приобретение ТРЦ западнее Киева за рекордные 36 млн долларов, а также компания уже покупает землю под будущие ритейл-парки, которые станут новым направлением инвестиций фонда Inzhur REIT.
Inzhur - первая украинская RЕИТ-компания (Real Estate Investment Trust), которая позволяет украинцам объединяться для инвестирования в крупную недвижимость. Совладельцы получают доход от арендных выплат и роста капитализации объектов.
Фонд Inzhur REIT - паевой инвестиционный фонд, целью является инвестирование в топовую коммерческую недвижимость: как в приобретение действующих объектов, так и в строительство новых. Доходность фонда составляет 9,5% годовых в долларах США, дивиденды выплачиваются ежемесячно, а минимальная инвестиция - от 10 гривен.