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Больше без льгот. Одна страна отменила для беженцев бесплатный проезд

Проезд в эстонских поездах Elron станет платным для украинцев (фото: Википедия)
Автор: Василина Копытко

С 1 июля в Эстонии украинские беженцы больше не смогут бесплатно ездить в поездах государственной железнодорожной компании Elron.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Delfi.

Бесплатный проезд для беженцев отменили

С 1 июля украинским беженцам придется покупать билеты на поезда Elron. Это можно сделать онлайн или в билетных автоматах.

"Право бесплатного проезда на поездах Elron останется только для тех беженцев, которые прибывают в Эстонию в течение первых 2-4 дней на основании специального браслета, выданного на пограничном пункте, при условии, что беженец не может самостоятельно купить билет", - объяснила руководитель отдела развития бизнеса компании Elron Пилли Каубер.

Она также отметила, что оставшиеся в Эстонии беженцы устраиваются на работу, поэтому предоставлять им право на бесплатный проезд на основании карты общественного транспорта уже нецелесообразно.

Изменились скидки на индивидуальные билеты на Elron

Также с 1 июля изменились индивидуальные скидки на билеты на Elron.

"Скидка в размере 5% будет применяться к индивидуальным билетам, приобретенным онлайн и в автоматах в самом поезде. Все остальные скидки на индивидуальные билеты останутся неизменными - 30% от полной стоимости билета", - добавила Каубер.

Право на скидку 30% стоимости билета на поезд имеют:

  • лица младше 19 лет
  • школьники и студенты
  • пенсионеры
  • люди с инвалидностью
  • лица от 65 лет
  • люди с инвалидностью (тяжелая и средняя степень)
  • лица, сопровождающие людей с инвалидностью младше 16 лет, а также лица, сопровождающие лицо с тяжелой инвалидностью

Скидки не распространяются на проезд в 1 классе поезда.

Право на бесплатный проезд имеют дети до 7 лет, люди с инвалидностью до 16 лет, люди с тяжелыми формами инвалидности и их сопровождающие.

Напомним также, что в июне эстонский Министр по делам регионов Пирет Хартман заявила, что украинские беженцы лишатся права на бесплатный проезд в поветовых автобусах. Ее постановление предусматривает, что стоимость одноразового билета на автобусных линиях составит 10 евро, а максимальная стоимость проездного на 30 дней - 150 евро. По словам Хартман, украинцам, переехавшим в Эстонию, больше не нужны льготы на транспорт, поскольку они уже адаптировались.

Читайте также, как украинцам в Риге продлить право на бесплатный проезд общественному в транспорте.

Ранее мы писали о том, что с 1 июля новые условия предоставления помощи беженцам в Польше.

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Эстония