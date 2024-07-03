Больше без льгот. Одна страна отменила для беженцев бесплатный проезд

Бесплатный проезд для беженцев отменили

С 1 июля украинским беженцам придется покупать билеты на поезда Elron. Это можно сделать онлайн или в билетных автоматах.

"Право бесплатного проезда на поездах Elron останется только для тех беженцев, которые прибывают в Эстонию в течение первых 2-4 дней на основании специального браслета, выданного на пограничном пункте, при условии, что беженец не может самостоятельно купить билет", - объяснила руководитель отдела развития бизнеса компании Elron Пилли Каубер.

Она также отметила, что оставшиеся в Эстонии беженцы устраиваются на работу, поэтому предоставлять им право на бесплатный проезд на основании карты общественного транспорта уже нецелесообразно.

Изменились скидки на индивидуальные билеты на Elron

Также с 1 июля изменились индивидуальные скидки на билеты на Elron.

"Скидка в размере 5% будет применяться к индивидуальным билетам, приобретенным онлайн и в автоматах в самом поезде. Все остальные скидки на индивидуальные билеты останутся неизменными - 30% от полной стоимости билета", - добавила Каубер.

Право на скидку 30% стоимости билета на поезд имеют:

лица младше 19 лет

школьники и студенты

пенсионеры

люди с инвалидностью

лица от 65 лет

люди с инвалидностью (тяжелая и средняя степень)

лица, сопровождающие людей с инвалидностью младше 16 лет, а также лица, сопровождающие лицо с тяжелой инвалидностью

Скидки не распространяются на проезд в 1 классе поезда.

Право на бесплатный проезд имеют дети до 7 лет, люди с инвалидностью до 16 лет, люди с тяжелыми формами инвалидности и их сопровождающие.

Напомним также, что в июне эстонский Министр по делам регионов Пирет Хартман заявила, что украинские беженцы лишатся права на бесплатный проезд в поветовых автобусах. Ее постановление предусматривает, что стоимость одноразового билета на автобусных линиях составит 10 евро, а максимальная стоимость проездного на 30 дней - 150 евро. По словам Хартман, украинцам, переехавшим в Эстонию, больше не нужны льготы на транспорт, поскольку они уже адаптировались.