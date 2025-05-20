Больше не в "Ощадбанке". В Кабмине сделали важное заявление о пенсиях

Пенсии некоторых граждан будут храниться на их счетах в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). То есть в "Ощадбанке" этих денег больше не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Почему некоторые пенсии будут храниться в ПФУ

В министерстве напомнили, что из-за российской агрессии против нашей страны, которая длится уже более 10 лет, часть украинских пенсионеров проживает на неподконтрольной государству территории.

При этом они продолжают получать свою пенсию - при условии прохождения физической (в частности видео-) идентификации в ПФУ.

В то же время с некоторыми пенсионерами ПФУ давно не может связаться (от 1 года до иногда 5-7 лет).

"Эти люди также длительное время (не менее года) не пользуются деньгами со своих пенсионных карточек. Поэтому их пенсионные средства накапливаются в "Ощадбанке", который должен был бы эти пенсии выплачивать", - рассказали в Минсоцполитики и добавили, что по состоянию на 1 октября 2023 года речь шла о более 10 млрд гривен.

Это пенсии, которые были начислены украинским пенсионерам:

с временно оккупированных территорий (ВОТ) Луганской и Донецкой областей (тех территорий, которые были оккупированы еще до полномасштабного вторжения в 2022 году);

с которыми не было никакой связи;

которые не пользовались своими счетами;

которые никак не взаимодействовали с украинским банком.

"Таким образом пенсии части этих пенсионеров банк использовал как свои свободные деньги для собственных операций", - отметили в министерстве.

Учитывая такую ситуацию - чтобы сделать пенсионную систему более финансово стабильной - закон "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" установил новое правило: средства, которые были отложены для выплаты таких пенсий, теперь будут храниться не в "Ощадбанке", а непосредственно в Пенсионном фонде Украины.

Следовательно, на счетах в ПФУ будут храниться средства тех граждан, которые:

не выехали с ВОТ Луганской и Донецкой областей;

более года не снимали пенсию.

За кем сохраняется право получить эти деньги

Для того чтобы выполнить такую норму вышеупомянутого закона, Кабинет министров Украины подготовил проект специальных правил (постановление).

Они четко определяют, как именно эти средства перейдут из АО "Ощадбанк" в Пенсионный фонд Украины.

"При этом очень важно, что право на эти деньги полностью остается за теми пенсионерами, на чьи счета они были начислены", - подчеркнули в Минсоцполитики.

Уточняется, что право на получение этих выплат полностью сохраняется:

либо за владельцами этих средств (если они живы);

либо за их законными наследниками (родными, которые имеют право унаследовать эти деньги).

"Меняется только место, где эти деньги будут храниться: вместо государственного "Ощадбанка" они будут находиться в ПФУ, ожидая обращения своих владельцев", - объяснили украинцам.

Кроме того, внимание граждан обратили на то, что эта норма касается исключительно средств тех пенсионеров, которые соответствуют одновременно всем следующим параметрам:

являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) с ВОТ Донецкой, Луганской областей (или ранее были ВПЛ с ВОТ Донецкой, Луганской областей, которые оккупированы до 24.02.2022);

получали пенсию как ВПЛ до полномасштабного вторжения РФ;

не пользовались пенсионным счетом (карточкой) более 1 года;

либо не проходили физическую идентификацию в АО "Ощадбанк" в течение шести месяцев с даты, когда это должно было быть сделано.

Когда и как будут происходить изменения насчет таких пенсий

В Минсоцполитики сообщили, что постановление правительства, которое детализирует порядок вышеупомянутых изменений, пока не принято.

Уточняется, что оно вступит в силу не раньше 1 июля:

после его официального одобрения;

после его публикации.

После этого АО "Ощадбанк" перечислит неиспользованные пенсионные средства ВПЛ в Пенсионный фонд Украины.

"Это будет касаться средств на счетах, где движение не осуществлялось более года, или если лицо не прошло физическую идентификацию, и у Пенсионного фонда отсутствует информация, жив ли этот человек", - уточнили в министерстве.

Кто и как именно сможет получить эти деньги от ПФУ

Право на пенсию и полный объем начисленных средств сохраняется при любых условиях за их владельцем.

В случае, если человек, которому принадлежали эти пенсионные средства, умер - его невыплаченную пенсию смогут получить его родственники (наследники).

После принятия постановления КМУ и утверждения соответствующего порядка, получить деньги можно будет от Пенсионного фонда Украины - обратившись с соответствующим заявлением о получении своей пенсии единовременно в полном объеме на банковский счет.

"Никто не потеряет свои средства. Самое главное - право на эти деньги остается за владельцем. Вся сумма пенсии, которая была начислена, никуда не исчезает", - отметили в Минсоцполитики.

Уточняется, что после обращения в ПФУ, получателям вернут сразу всю сумму - перечислят на банковский счет.