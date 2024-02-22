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Больше без Московской и Пушкина. В Риге переименуют улицы, названия которых связаны с РФ

Рига, Четверг 22 февраля 2024 21:47
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Больше без Московской и Пушкина. В Риге переименуют улицы, названия которых связаны с РФ Архивное фото: В Риге переименуют улицы, названия которых связаны с РФ (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Администрация Риги в Латвии решила переименовать улицы, названия которых связаны с Российской Федерацией. В частности, это коснулось и улицы Московской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.

Столичное самоуправление решило переименовать улицу Московскую и она теперь станет улицей Латгалес.

Рижская дума постановила, что на месте нынешней улицы Московской будут сразу две улицы. Ее начальный участок - от Набережной 13 января до Островного моста станет улицей Ластадияс. А оставшаяся часть будет называться улицей Латгалес.

В Риге уже есть улица Латгалес, поэтому ее также предстоит переименовать. Она будет названа в честь латгальского писателя и поэта Яниса Клидзейса.

Какие еще улицы изменят названия

  • Ломоносова переименуют в улицу Валерии Сейле;
  • Типографияс - на улицу Аугуста Спариньша;
  • Гоголя - в улицу Эмилии Беньямин;
  • Пушкина - на улицу Карлиса Миленбахса;
  • Лермонтова - на улицу Вилиса Плудониса;
  • Тургенева - на улицу Вильгельма Пурвитиса.

Переименование улиц в Украине

Осенью в Запорожье было переименовано более 70 улиц, переулков и проспектов.

Уже в конце января в Харькове переименовали 65 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией. Среди них улица Пушкинская, которую на днях обстреляли оккупанты.

А недавно в Киеве переименовали Воздухофлотский проспект. Теперь он будет носить название в честь Воздушных сил ВСУ.

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