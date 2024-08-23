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Больше не "Микайло". Мудрик и другие научили АПЛ правильному произношению имен

Фото: Михаил Мудрик слушает наставления Энцо Марески (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Представители Украины в английской Премьер-лиге во главе с Михаилом Мудриком присоединились к другим легионерам в просветительском видео для обозревателей и болельщиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X АПЛ.

Иностранцы элитного дивизиона Англии зачитали на камеру свои имена и фамилии. Они четко произнесли каждый сложный для британского уха звук и поставили правильное ударение.

К традиционному флешмобу на старте каждого сезона присоединились четверо украинцев. Свои имена для широкой публики назвали Илья Забарный ("Борнмут"), Михаил Мудрик ("Челси"), Виталий Миколенко ("Эвертон") и Егор Ярмолюк ("Брентфорд"). Самым ожидаемым стало появление Мудрика, в прошлом году озвучившего имя как "Микайло". Теперь же вингер сборной Украины лучше сориентировал фанатов.

В подборку не попал последний украинец в АПЛ – Александр Зинченко. Универсал лондонского "Арсенала" дольше всего выступает в чемпионате, поэтому пресс-служба решила не беспокоить "канонира". Правда, английские комментаторы обычно ставят ударение в фамилии Зинченко на другой слог.

 

 

 

Кроме того, Миколенко принял участие в презентации третьей формы "Эвертона". Украинец вместе с одноклубниками временно переквалифицировался в бейсболиста. "Ириски" новым комплектом решили почтить пионеров испокон веков американского спорта.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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