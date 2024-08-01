Больше не добровольно. В Польше хотят ввести новое правило для украинских детей

Украинских детей в Польше хотят обязать ходить в польскую школу. До этого это было добровольно, поэтому многие ученики учились онлайн в украинской системе образования.

В Польше предлагают ввести школьную обязанность для украинских детей

Польские чиновники обеспокоены большим количеством украинских детей, которые не посещают польские школы. Чиновники не могут проконтролировать, действительно ли они учатся онлайн в украинской системе образования. Также возникает вопрос интеграции этих детей в польское общество.

По обновленному спецзакону о помощи украинцам в Польше, который вступил в силу с 1 июля, посещение польской школы станет с сентября обязательным для получения выплат на детей – "Семья 800+" (около 8000 грн ежемесячно до 18-летия) и "Добрый старт" (около 3000 грн перед началом учебного года).

Часть вопросов по обучению детей украинских беженцев Министерство образования Польши регулирует в распоряжении, проект которого был опубликован на днях.

Обязанность посещать польскую школу: кто может ее избежать

С 2024/2025 учебного года на детей-беженцев из Украины будут распространяться обязательная годовая дошкольная подготовка и обязательное школьное образование в польской системе. До сих пор родители имели право решать, где будет учиться их ребенок – в украинской или польской школе.

В связи с введением школьной обязанности в Минобразования прогнозируют, что в школы в Польше придут около 80 тысяч новых учеников из Украины.

В то же время предполагается только одно исключение для обязанности посещать польскую школу. Продолжить обучение онлайн в украинской школе смогут ученики, которые в 2024/2025 году будут учиться в выпускном классе и планируют сдавать НМТ (ЗНО), а не польскую матуру (аналог украинского НМТ).

Фото: Обучение в украинской системе образования смогут продолжить ученики выпускных классов (gettyimages.com)

В этой ситуации один из родителей будет обязан подать в соответствующую гмину декларацию о том, что ученик учится в украинской системе образования и намерен сдать выпускной экзамен в 2025 году, отмечают в министерстве.

"Проект распоряжения наконец покончит с ситуацией, когда чиновники говорят, что с 1 сентября 2024 года ученики из Украины учатся только в польских школах, а юристы говорят, что все еще действует параграф 15, разрешающий обучение в украинской системе", - объясняет представитель отдела мониторинга и адвокации Украинского дома в Варшаве Александр Пестриков.

Вопрос выплат остается неурегулированным

Распоряжение Минобразования не регулирует вопросы привязки школьной обязанности к выплатам "800+" и "Добрый старт". Согласно закону, условия для помощи - посещение ребенком:

подготовительного класса (так называемая зерувка);

начальной или средней школы в Польше.

Условиями являются внесение данных в Систему образовательной информации/System Informacji Oświatowej (SIO).

"Ученик из Украины, которому исполнилось 17 лет, не в том возрасте, когда он не обязан посещать школу в Польше. Он учится в украинской системе, в выпускном классе. Однако будут ли сведения о нем вноситься в SIO по заявлению родителей или опекунов – неясно. Поэтому Управление социального страхования (ZUS) будет иметь основания отказать в выплате "800+", – обращает внимание Александр Пестриков.

Подобная ситуация касается и тех украинских детей, которые окончили школу до своего 18-летию.

"Как только проект станет распоряжением, мы обязательно свяжемся с Управлением социального страхования и попросим их об официальном разъяснении распоряжения Министерства образования", - отмечает специалист.

В настоящее время распоряжение находится в стадии обсуждения и в нем возможны изменения.