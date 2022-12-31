Больше не боятся РФ и готовы провести трибунал. В ОП назвали главные изменения в мире за 2022 год

В Офисе президента назвали самые главные изменения в мире за 2022 год. Там считают, что мир перестал бояться Россию и изменил "миротворческую" риторику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента в Михаила Подоляка в Twitter .

"2022-й изменил многое… 1. Мир: лишился страха перед России; сменил "миротворческую" риторику, осознав, что нельзя разменивать международное право на умиротворение монстра; понял, что передача Украине оружия ускорит наступление мира; готов изгнать России отовсюду и провести суд", - написал Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк отмечал, что России в войне не поможет мобилизация, угрозы чиновников или сотрудничество Ираном. По его слвоам, страна-агрессор должна осознать реальность и молча ждать финала.

Также он сообщал, что признание России государством-спонсором терроризма уже существенно влияет на ее внешнюю политику, в частности в экономической сфере.

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