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Более 70 атак с начала суток: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте

Фото: какая ситуация на фронте в Украине на 30 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С начала суток, 30 июня, уже произошло 73 атаки оккупантов на линии фронта. РФ больше всего проявляется на Покровском направлении и в районе Торецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ на 13:00.

"Сейчас общее количество вражеских атак на линии боевого столкновения достигло 73. Наибольшую активность враг проявляет на Покровском направлении. Ситуация в районах боевых действий остается сложной, впрочем, контролируется Силами обороны Украины", - говорится в сообщении.

Ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении без существенных изменений. Враг применяет авиацию и бомбил КАБами районы населенных пунктов Волчанск и Старица (по направлению Шебекино, Белгородская область РФ) и Гурьев Казачок на севере Харьковщины.

На Купянском направлении насчитывается четыре атаки врага, одна из которых в районе Песчаного продолжается.

На Лиманском направлении боестолкновения происходят в районе Макеевки и Торского. В общем, с начала суток оккупационные силы уже четырежды пытались продвинуться на этом направлении.

Продолжаются бои в районе Спорного и Верхнекаменского на Северском направлении. Количество штурмовых действий врага здесь возросло до шести.

На Краматорском направлении оккупанты атакуют в районах Часового Яра и Клещиевки. Суммарное количество штурмовых действий с начала суток - пять.

Российский агрессор проявляет активность на Торецком направлении, а именно в районе Торецка, Северного и Южного. В общей сложности враг пытался 5 раз потеснить ВСУ. Одно боеприкосновение еще продолжается.

Наибольшая активность противника с начала суток на Покровском направлении. Уже 23 раза российские войска пытались здесь атаковать, продолжаются боеприкосновения в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой и Сокола.

Кураховское направление. С начала суток захватчики пытались улучшить свое положение уже 15 раз. В настоящее время штурмовые действия врагом не производятся.

На Времивском направлении ведутся бои в районах Константиновки и Макаровки. Еще три атаки с начала суток уже отбиты.

На Ореховском направлении сегодня произошло три боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводит. Нанес ракетный удар и бомбил КАБами позиции ВСУ.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки на 30 июня, составили 1140 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 542 700 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 53 артиллерийские системы и 46 беспилотных летательных аппаратов.

Добавим, что за неделю, с 23 по 30 июня, РФ потеряла 8340 военных. Также ВСУ сбили самолет и уничтожили 1243 единицы техники и вооружения.

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