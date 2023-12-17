Более 60 мигрантов утонули во время кораблекрушения у берегов Ливии

Как сообщает представительство Международной организации по миграции ООН, судно вышло из прибрежного города Зувара, который расположен в 60 км от границы с Тунисом.

На борту находились около 86 человек.

"Центральное Средиземноморье продолжает оставаться одним из самых опасных миграционных маршрутов в мире", - отмечает агентство ООН.

Трагедии с мигрантами

Ливия является ключевым транзитным пунктом на центральном средиземноморском маршруте. Десятки тысяч людей ежегодно пытаются пересечь ливийскую границу, а трагедии на море не являются редкостью. Большинство бежит от конфликта в поисках лучшей жизни.

Согласно данным агентства ООН по делам беженцев, только в этом году в Центральном Средиземноморье погибли или пропали без вести более 2 500 человек. В частности "цифры в других частях мира, вероятно, будут очень высокими".

Например, в начале текущего года, у берегов южной Италии затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 63 человека. Среди них были 12 детей.