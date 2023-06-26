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Не больше 350% годовых: в Раде хотят ограничить ставки по микрокредитам

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Украина, Понедельник 26 июня 2023 14:46
Не больше 350% годовых: в Раде хотят ограничить ставки по микрокредитам Фото: Ставки по микрокредитам ограничат уровнем 350% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Народные депутаты инициировали усовершенствование государственного регулирования рынков финансовых услуг. Предлагается ограничить ставки по микокредитам на законодательном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Telegram.

"На сегодняшний день фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка - более 1 000% годовых", - написал он.

По его словам, предлагается:

  • ограничить дневную процентную ставку по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита (около 350% годовых - ред.);
  • запретить кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;
  • запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита (продление срока использования кредита должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);
  • обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.

Проблема микрокредитов

Ранее в НБУ заявили, что финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, которые часто не осознают последствий своих действий.

В НБУ сообщили, что ставки по микрокредитам финансовых компаний в среднем составляют 1500% годовых. В НБУ предлагают ограничить ставки 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%.

Напомним, закон о потребительском кредитовании и формировании и обращении кредитных историй полностью вступил в силу 1 января 2021 года и изменил правила микрокредитования.

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