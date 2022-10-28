Более 30% украинцев без работы: когда улучшится ситуация на рынке труда

По прогнозу НБУ, в первой в половине 2023 года уровень безработицы достигнет 35%. Снижение уровня безработицы до 18,2% ожидается в 2024 году.

Как отмечается в отчете, сезонное оживление экономики и приспособление рынка труда к новым условиям не привело к существенному росту занятости в ІІІ квартале 2022 года. По опросам предприятий количество работников стабилизировалось и преимущественно не изменится в краткосрочной перспективе.

По опросам домохозяйств, уровень нетрудоустроенности также практически неизменен с мая, как и доля сообщивших о потере работы, а количество работающих растет очень медленно.

"Это свидетельствует о достижении равновесия на рынке труда на значительно ниже довоенного уровня - с высокой безработицей, низкой занятостью и низкими зарплатами", - говорится в отчете.

Даже в ИТ-сфере нагрузка на одну вакансию растет (количество вакансий снижается, тогда как количество резюме стабильно растет), что может быть связано с релокацией работодателей за границу (по опросу 42% ИТ-фирм провели ее полностью или частично), отметили в НБУ.

По прогнозу НБУ, в дальнейшем уровень безработицы будет постепенно снижаться, однако будет оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных эффектов войны. Восстановление экономической активности будет стимулировать рост спроса на рабочую силу, однако будут долго сохраняться структурные диспропорции на рынке труда.

Из-за выезда части квалифицированной рабочей силы за границу может возникнуть заметный дефицит работников в отдельных видах экономической деятельности, например, строительстве, что будет определять рост зарплат в соответствующих отраслях. Однако со стороны отдельных видов деятельности, производственные мощности которых больше пострадали от военных действий, спрос на работников будет оставаться сравнительно слабым, что соответственно будет тормозить процесс сокращения уровня безработицы. Сохраняться и диспропорции на рынке труда, которые наблюдались еще до войны, прогнозируют в НБУ.

"Также ограничительным фактором в краткосрочной перспективе будет слабое финансовое состояние бизнеса и медленное возобновление частных инвестиций", - добавили в НБУ.