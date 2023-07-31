Более 170 боев в неделю: Маляр о ситуации на восточном направлении

"На Купянском направлении враг штурмовал практически каждый день на прошлой неделе, и сейчас там продолжаются штурмы, и наши войска постоянно отражают там атаки врага", - сказала она.

По ее словам, за прошедшую неделю между ВСУ и вражескими войсками было "более 170 боев". "Это практически непрерывно, круглосуточно продолжаются бои", – отметила Маляр.

"Враг пытался на Купянском направлении наступать. Но у них там ничего не получилось", - сказала она, отметив, что враг пытается вытеснить наши подразделения из важных рубежей на реку Оскол и бои ведутся именно за это.

На Лиманском направлении враг пытается выйти на город Лиман, и там ведутся бои в районе Серебрянского леса. Враг пытался наступать, но безуспешно.

По ее словам, в течение недели были периоды, когда враг несколько продвигался на незначительное расстояние. Были периоды, когда его оттуда вытесняли.

"Если говорить по результату недели, то без изменения положений. Это значит, что враг не смог продвинуться ни на метр", – добавила она.

Купянско-Лиманское направление

Напомним, недавняя активизация российских войск на Лимано-Купянском направлении, где враг накопил около 100 тысяч войск, преследует две цели - полностью выйти на Лимано-Купянскую ось или хотя бы отвлечь ВСУ от Запорожской и Донецкой областей и заставить перебросить на это направление дополнительные силы.

Российские войска постоянно атакуют на этом направлении, при этом ни одной позиции ВСУ не потеряли, сообщил ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.