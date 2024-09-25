Более 150 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте за прошедшие сутки

За прошедшие сутки, 24 сентября, на фронте состоялось 154 боевых столкновения. На ряде направлений враг привлекал авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, 20 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО и одну артиллерийскую систему противника", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении россияне трижды пытались штурмовать вблизи Волчанска.
На Купянском направлении состоялось 12 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Андреевки, Кругляковки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.
На Лиманском направлении россияне атаковали 22 раза вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Макеевки, Новосадового и Заречного.
На Северском направлении враг три раза атаковал вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении россияне атаковали десять раз в районах Калиновки, Миньковки, Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 12 атак в сторону Торецка, Щербиновки и вблизи Нью-Йорка.
На Покровском направлении отражено 25 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Красный Яр, Новогродовка, Николаевка, Мариновка и Зеленое Поле. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоторецкого.
На Кураховском направлении россияне атаковали 20 раз. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Георгиевки и Цукурино
На Времовском направлении россияне совершили восемь штурмов наших позиций в районах Угледара, Катериновки, Водяного и Павловки. Враг активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.
На Приднепровском направлении враг трижды пытался вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 646 000 единиц живой силы. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1250 оккупантов и уничтожили:
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