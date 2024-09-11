Большая часть военной помощи для Украины от Британии состояла из старого снаряжения, - аудиторы

При этом Министерство обороны Великобритании отправляло снаряжение, которое "подлежало утилизации или замене", считая его "непосредственно ценным для Украины". Это позволило сократить отходы и затраты на утилизацию.

Для поиска дополнительного оборудования Великобритания прибегала к инновационным методам, таким как восстановление запасных гусениц для советских танков Т-72 с помощью образцов из музея.

На фоне почти трехлетней войны, некоторые западные союзники Украины выказывают усталость в поддержке. Однако Великобритания продолжает оставаться одним из крупнейших поставщиков помощи Киеву, выделив 9,07 млрд евро, уступая только США (65,7 млрд евро) и Германии (18,85 млрд евро). Лондон пообещал продолжать оказывать помощь на уровне 3,5 млрд евро в год.

Хотя значительная часть старого оборудования имела низкую балансовую стоимость (200 млн евро), его замена обошлась бы Великобритании в 3,16 млрд евро. На данный момент Лондон потратил еще 2,81 млрд евро на новое оборудование, 585 млн евро в международный фонд и 970 млн евро на оперативную поддержку, частично через НАТО.

Глава Государственного контроля Британии Гарет Дэвис отметил необходимость сохранять баланс между поддержкой Украины и обеспечением собственной боеспособности Великобритании. Государственный контроль также выразил обеспокоенность недостаточной подготовкой украинских новобранцев, особенно в вопросах противодействия дронам.

Несмотря на некоторые ограничения, отчет высоко оценил работу Министерства обороны Великобритании, отметив его успехи в ускорении закупок оборудования, таких как системы ПВО, которые удалось поставить всего за шесть недель.