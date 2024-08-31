Более 1300 оккупантов и 42 артсистемы: Генштаб обновил потери России в войне

Напомним, по данным Института изучения войны, по состоянию на утро 31 августа, на Купянском направлении оккупанты захватили Стельмаховку Сватовского района Луганской области. На Покровском направлении установили флаг в дачной зоне возле Карловки и продвинулись в пределах Новогродовки. Под Донецком захватчики продвинулись к северу от Константиновки и к юго-западу от Победы.

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