В белорусском Гомеле заметили БТРы с необычными знаками: есть ли угрозы для Украины

"БТР с красными квадратами на городских улицах! Получена крайне тревожная информация из Гомеля. Вчера, 2 августа, прямо на городских улицах были замечены БТРы, часть из которых оснащена противодронными дугами кустарного производства", - сказано в сообщении.

Аналитики отметили, что опознавательные знаки на бронетранспортерах вызывают опасения по ряду причин:

Опознавательные знаки в виде красных квадратов еще нигде не фиксировались;

Командиры боевых машин имели на рукавах красные ленты. Такие же используют российские оккупационные подразделения в Украине.

"Эти признаки прямо указывают на то, что в Беларуси могут находиться или действовать российские военнослужащие с новыми неизвестными целями. Появление такой техники, да еще и с кустарными модификациями, в большом городе, а не на полигоне является очень опасным сигналом и может свидетельствовать о подготовке к каким-то серьезным действиям", - отмечает канал.

Аналитики попросили белорусов сообщать о похожих бронетранспортерах, опознавательных знаках странного вида и необычной военной активности российской или белорусской армии. Особенно в городах.

Есть ли угроза?

В отличие от белорусских аналитиков, в Центре противодействия дезинформации при СНБО считают, что угрозы для Украины нет. Россияне часто используют Беларусь для нагнетания истерии и паники.

"Враг использует тему Беларуси исключительно для информационных вбросов против нас. На разного рода видео с той стороны с техникой не стоит реагировать. Военной угрозы оттуда нет сейчас", - написал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.