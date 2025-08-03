В белорусском Гомеле заметили БТРы с необычными знаками: есть ли угрозы для Украины

В белорусском городе Гомель заметили бронетранспортеры, часть из которых была оснащена противодронными "мангалами" и имела неизвестные тактические знаки красного цвета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский канал BelVarta.
"БТР с красными квадратами на городских улицах! Получена крайне тревожная информация из Гомеля. Вчера, 2 августа, прямо на городских улицах были замечены БТРы, часть из которых оснащена противодронными дугами кустарного производства", - сказано в сообщении.
Аналитики отметили, что опознавательные знаки на бронетранспортерах вызывают опасения по ряду причин:
"Эти признаки прямо указывают на то, что в Беларуси могут находиться или действовать российские военнослужащие с новыми неизвестными целями. Появление такой техники, да еще и с кустарными модификациями, в большом городе, а не на полигоне является очень опасным сигналом и может свидетельствовать о подготовке к каким-то серьезным действиям", - отмечает канал.
Аналитики попросили белорусов сообщать о похожих бронетранспортерах, опознавательных знаках странного вида и необычной военной активности российской или белорусской армии. Особенно в городах.
В отличие от белорусских аналитиков, в Центре противодействия дезинформации при СНБО считают, что угрозы для Украины нет. Россияне часто используют Беларусь для нагнетания истерии и паники.
"Враг использует тему Беларуси исключительно для информационных вбросов против нас. На разного рода видео с той стороны с техникой не стоит реагировать. Военной угрозы оттуда нет сейчас", - написал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.
Отметим, что совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025", в рамках которых перебрасываются войска к границам, запланированы на середину сентября. В Москве утверждают, что маневры будут носить исключительно оборонительный характер и направлены на отработку действий в ответ на возможную агрессию против так называемого Союзного государства.
В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предостерег, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск. Эксперты также вспоминают начало войны, когда российские войска, прибывшие в Беларусь под предлогом учений "Запад", остались в стране и затем пытались наступать оттуда на Киев.