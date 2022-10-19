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Белорусский режим опасается социального взрыва в случае объявления мобилизации, - ГУР

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Режим Лукашенко в Беларуси опасается объявлять мобилизацию. По всей вероятности, это может привести к социальному взрыву в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Украины.

"Белорусские власти внимательно наблюдают за беспорядком, происходящим в рамках так называемой "частичной мобилизации" в России и понимают, что в случае объявления частичной мобилизации в Республике Беларусь ситуация будет еще более сложной и может привести к социальному взрыву в стране", - пишет пресс-служба разведки.

Как отмечает разведка, режим Лукашенко отдает себе отчет в рисках открытого присоединения к широкомасштабной войне против Украины, в связи с чем диктатор пытается продолжать делать громкие заявления и показывать главе Кремля Владимиру Путину "выполнение союзнических обязательств".

"Кроме того, под видом активизации мобилизационных мер белорусскими специальными службами скрыто изучается возможная реакция общества и готовность присоединиться к протестным мерам", - добавляет разведка.

Диктаторский режим Беларуси не уверен в том, что население страны поддержит решение Лукашенко принять открытое участие в военных авантюрах России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Беларусь начала угрожать превентивными мерами стратегического сдерживания для "недопущения нападения".

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