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Белорусский КГБ взял в заложники 15-летнего брата админа оппозиционного Telegram-канала

Фото: белорусский диктатор Александр Лукашенко (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Стало известно, что КГБ белорусского диктатора Александра Лукашенко задержал и удерживает в заложниках несовершеннолетнего подростка - родного брата администратора @belzhd_live.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Беларускі Гаюн.

Как отмечает Гаюн, 15-летний брат админа Сообщества железнодорожников Беларуси задержал КГБ. Молодого человека трое суток содержали в изоляторе внутреннего содержания на Окрестино, не допуская к нему ни родителей, ни адвоката. Впоследствии его перевели в психбольницу

"Мы не знаем, что делали с ребенком все это время, в пятницу его освободили из-под стражи и направили в Республиканский научно-практический центр психического здоровья (Новинки)", - пишет @belzhd_live.

При этом на подростка сфабриковано уголовное дело по ст. 208 ч. 2 УК Республики Беларусь (вымогательство).

"У вас наверняка уже появился вопрос: "Зачем?" А потому, что путем давления на близкого родственника лукашисты давят @belzhd_live. Они требуют удалить Telegram-канал и прекратить деятельность", - уточняет Гаюн.

И напоминает, что именно телеграм-канал @belzhd_live с начала войны внимательно следит и публикует информацию об огромном количестве прибывающих в Беларусь военных эшелонов оккупационных войск ВС РФ.

"Эта информация очень мешает планам Путина и Лукашенко - и это не преувеличение. Мы уверены, что, в том числе благодаря работе @belzhd_live, удалось значительно замедлить и придать огласке движение военных эшелонов ВС РФ перед вторжением в Украину в феврале 2022 года", - констатирует Гаюн.

По словам участников канала, вот реальность, с которой сталкиваются белорусы каждый день.

"И это прямое доказательство того, что режим Лукашенко де-факто террористический. А белорусы, задерживаемые по политическим причинам или за поддержку Украины, оказываются в заложниках в прямом смысле", - свидетельствует Гаюн.

На днях РБК-Украина сообщало, что в Беларуси производят "зубы дракона" для обороны оккупантов.

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