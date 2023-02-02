Белорусским добровольцам якобы отказали в ВНЖ. Миграционная служба отреагировала

В сети распространили ложную информацию о том, что супругам белорусам, которые воевали на стороне Украины в составе полка "Кастуся Калиновского", отказали в оформлении документов на постоянное проживание в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу.
"На основании проверки не установлен ни один факт официального обращения, а соответственно и отказа указанным гражданам РБ в оформлении каких-либо документов на право проживания в Украине. Во время личного приема иностранцы подтвердили, что они не обращались в подразделения ГМС с официальными заявлениями и официальных отказов также не получали", - подчеркивают в Миграционной службе.
Там добавили, что руководству Главного управления миграционной службы Львовской области было поручено детально разобраться в обстоятельствах такого скандала и принять меры для решения вопроса.
Также в ГМС отметили, что вышеупомянутые белорусы уже начали процедуру урегулирования своего статуса пребывания на территории Украины.
Отметим, ранее белорусы Алексей Лазарев и Вероника Янович утверждали, что у них возникла проблема с подачей документов для получения вида на жительство. Но СМИ некорректно публиковали информацию о том, что супругам якобы "отказали в виде на жительство".
"Мы разрешили все недоразумения. Некоторые СМИ не совсем корректно написали, что мне отказали в виде на жительство, но возникла проблема с приемом документов и недопонимание между сторонами. Сейчас все хорошо, с нами активно работают", - написал позже Лазарев в Twitter.
Напомним, ранее в Госпогранслужбе рассказали, что за семь месяцев визы для въезда в Украину получили всего 12 граждан РФ.
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