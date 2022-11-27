Белорусские спецподразделения перебросили на границу с Украиной, - Генштаб

Подразделения белорусских сил спецопераций были замечены у государственной границы, куда их перебросили для усиления охраны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба Вооруженных сил Украины.
В вечерней сводке Генштаб сообщает, что эти подразделения белорусских сил специальных операций входят в состав региональной группировки войск так называемого союзного государства – Российской Федерации и Республики Беларусь. Они привлечены к усилению охраны участка государственной границы Беларуси.
"На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявлено", - подчеркнуто в сообщении.
В то же время Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.
По данным группы "Беларускі Гаюн", российские генералы приехали в Беларусь, чтобы проинспектировать ход совместной подготовки так называемой региональной группировки войск на полигонах. При этом Минобороны Беларуси об этом не сообщает.
Напомним, Генштаб оценивает готовность войск Беларуси самостоятельно вторгнуться в Украину как низкую.
Кроме того, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что войска Беларуси не участвуют в войне против Украины, потому что этим они "сделают только хуже" и не разрешат конфликт.
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