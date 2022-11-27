Белорусские спецподразделения перебросили на границу с Украиной, - Генштаб

В вечерней сводке Генштаб сообщает, что эти подразделения белорусских сил специальных операций входят в состав региональной группировки войск так называемого союзного государства – Российской Федерации и Республики Беларусь. Они привлечены к усилению охраны участка государственной границы Беларуси.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявлено", - подчеркнуто в сообщении.

В то же время Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.