Белорусов якобы заметили в оккупированной Кирилловке. ВСУ проверяют информацию

В четверг, 26 января, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированную Кирилловку (Запорожская область) якобы прибыли белорусские военные. В Вооруженных силах Украины проверяют эту информацию.

"Конкретной информации о перемещении регулярных воинских частей Вооруженных сил Беларуси в оккупированную Кирилловку у нас нет. Мы проверяем ее", - заявил Ерин.

По его словам, это могут быть бывшие белорусские военные или белорусы, которые получили паспорта РФ и были призваны в российскую армию.

"Но еще раз добавлю, проверенной информации по этому поводу у нас нет", - добавил Ерин.