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В Беларуси снова продлили военные учения с РФ, -"Гаюн"

Фото: в Беларуси снова продолжили военные учения с РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Беларуси продолжили совместные с Россией военные учения не менее 13 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

"Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 4-5 февраля станут выходными для некоторых полигонов, другие, где сконцентрированы Вооруженные силы РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский", - говорится в сообщении.

Продолжение учений на белорусских полигонах сейчас выглядит так с 6 февраля и до:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 11.02;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 10.02;
  • Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 11:02;
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 12.02;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 10.02;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 13.02;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 12.02;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 12:02.

"Таким образом, мы видим очередное продолжение учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 41 неделю. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", - отмечают в мониторинговой группе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Беларусь российская армия перекинула свои новые подразделения для подготовки. Тем временем некоторые военные, уже прошедшие учения, уже вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.

Также мы писали, что ранее в Беларуси продливали военные учения до 30 января.

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