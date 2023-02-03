В Беларуси снова продлили военные учения с РФ, -"Гаюн"

В Беларуси продолжили совместные с Россией военные учения не менее 13 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
"Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 4-5 февраля станут выходными для некоторых полигонов, другие, где сконцентрированы Вооруженные силы РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский", - говорится в сообщении.
Продолжение учений на белорусских полигонах сейчас выглядит так с 6 февраля и до:
"Таким образом, мы видим очередное продолжение учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 41 неделю. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", - отмечают в мониторинговой группе.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Беларусь российская армия перекинула свои новые подразделения для подготовки. Тем временем некоторые военные, уже прошедшие учения, уже вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.
Также мы писали, что ранее в Беларуси продливали военные учения до 30 января.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.