В Беларуси снова продлили военные учения с РФ, -"Гаюн"

В Беларуси продолжили совместные с Россией военные учения не менее 13 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн" .

"Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 4-5 февраля станут выходными для некоторых полигонов, другие, где сконцентрированы Вооруженные силы РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский", - говорится в сообщении.

Продолжение учений на белорусских полигонах сейчас выглядит так с 6 февраля и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 11.02;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 10.02;

Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 11:02;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 12.02;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 10.02;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 13.02;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 12.02;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 12:02.

"Таким образом, мы видим очередное продолжение учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 41 неделю. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", - отмечают в мониторинговой группе.