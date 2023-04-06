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Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но возможны точечные удары, - Гуменюк

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Украина, Четверг 06 апреля 2023 10:49
Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но возможны точечные удары, - Гуменюк Фото: Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море 6 апреля (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на то, что Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, а погода портится, уровень ракетной угрозы для Украины остается очень высоким. Возможны точечные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

По ее словам, вчера на вечер было уменьшено количество и общей группировки кораблей РФ в Черном море, и ракетоносителей в частности.

"Пока на чередовании в черном море находятся два подводных, два надводных ракетоносителя. Это говорит о том, что суммарный залп "Калибров" может достигать 24 единиц", - рассказала она.

Гуменюк отметила, что они не полностью снаряжены, однако уровень угрозы военные оценивают как "очень высокий".

Хотя погода портится и, скорее всего, будет еще маневрирование и заведение в пункты базирования, бдительность терять нельзя. Не исключено, что они могут применить точечные удары, хотя, очевидно, экономят такое оружие", - предупредила она.

Как сообщалось, ранее в пресс-центре Сил обороны юга Украины отметили, что Черноморский флот России практически оказался в "ловушке". У оккупантов нет возможности вывести его из Черного моря – только рассредоточить.

Напомним, что 20 марта во время взрывов во временно оккупированном Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр" в ходе их транспортировки.

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