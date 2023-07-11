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В Беларуси собрались использовать "вагнеровцев" для обучения своих солдат

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Вторник 11 июля 2023 16:29
В Беларуси собрались использовать "вагнеровцев" для обучения своих солдат Фото: в Беларуси собрались использовать "вагнеровцев" для обучения своих солдат (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Беларуси хотят, чтобы наемники частной военной компании "Вагнера", которых разместят в стране, обучали белорусских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Беларуси в Telegram.

"По прибытии представителей ЧВК "Вагнера" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными силами Республики Беларусь", - сказано в сообщении ведомства.

При этом там напомнили, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко недавно поддержал такую идею обучения белорусских солдат.

"Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - заявлял диктатор 27 июня.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, в конце июня боевики ЧВК “Вагнера” во главе с Евгением Пригожиным совершили попытку государственного переворота в России. Их мятеж продлился один день и завершился переговорами между Пригожиным и Лукашенко.

После этого в Кремле разрешили "вагнеровцам" "уйти в Беларусь". Последние несколько недель в СМИ появлялась информация о том, что наемники уже находятся на территории РБ, но ее опровергали.

Также в сети публиковали спутниковые снимки, на которых можно заметить, что Беларусь проводит ремонт на своей военной базе в Могилевской области. Там могут разместить "вагнеровцев".

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