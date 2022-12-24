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В Беларуси утвердили мобилизационный план на 2023 год: сколько человек призовут

Фото: Беларусь утвердила мобилизационный план на 2023 год (facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Константин Широкун

В следующем году на сборы в белорусскую армию призовут около 9 тысяч запасников, что сопоставимо с мобилизационным планом уходящего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Общее количество привлекаемых на сборы остается неизменным в последние годы. Сообщается, что за последние 20 лет через мобилизационные сборы в Беларуси прошли 130 тысяч человек, в среднем по 6500 человек в год.

Напомним, сегодня украинское командование сообщило о том, что в Беларуси три батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с нашей страной.

Добавим, аналитики ISW считают, что наращивания российского присутствия в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок, но по-прежнему нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси.

Впрочем, накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой.

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