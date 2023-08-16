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В Беларуси зарегистрировали "образовательную" организацию "Группа Вагнера", - СМИ

Фото: В Беларуси зарегистрировали организацию "Группа Вагнера" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Беларуси зарегистрировали организацию "Группа Вагнера". Организация заявила, что основным и единственным видом ее деятельности является "образовательная деятельность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское оппозиционное СМИ "Зеркало".

Белорусское издание отметило, что "Группа Вагнера" с уставным фондом в 200 белорусских рублей (79 долларов) было зарегистрировано 4 августа в Осиповичском райисполкоме.

По данным издания, адрес юрлица - село Цель, там же находится лагерь ЧВК, куда наемники переместились после мятежа.

Согласно реестру, "Группа Вагнера" заявила, что основным и единственным видом деятельности организации является "образовательная деятельность" - она проходит под кодом 85590.

В эту подгруппу входят:

  • учебные центры с коррекционными курсами,
  • курсы повышения квалификации,
  • обучение иностранным языкам,
  • компьютерные курсы,
  • курсы выживания,
  • религиозное обучение,
  • обучение ораторскому искусству и скоростному чтению.

Во второй половине июля стало известно, что Могилевский облисполком зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" с уставным фондом в 200 белорусских рублей.

Основным видом деятельности компании было заявлено "управление недвижимым имуществом". Ее владелец - российское ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", руководителем указан Евгений Пригожин.

Неудачный бунт Пригожина

Напомним, в конце июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытался устроить бунт в России и открыто выступил против диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, которого он давно критиковал.

Его боевики отправились в Москву, прошли Ростов, Воронеж и даже дошли до Липецкой области, но на этом все закончилось. После переговоров с Александром Лукашенко Пригожин заявил, что уводит своих наемников, а сам уезжает в Беларусь.

Известно, что часть "вагнеровцев" действительно уехала в Беларусь, но где находится сам Пригожин - доподлинно неизвестно.

При этом российские СМИ установили, что даже после мятежа компании Пригожина получали от Кремля госконтракты.

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