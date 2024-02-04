В Беларуси остается тысяча "вагнеровцев", это влияет на Украину, - британская разведка

"По всей вероятности, что в Беларуси осталось менее 1000 российских наемников Вагнера. Они присутствуют в стране с июня 2023 года, тогда там было 8 тысяч наемников Вагнера", - говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, что "вагнеровцы" продолжают обучать белорусских военных. Вряд ли главарь белорусского режима Александр Лукашенко будет использовать наемников ЧВК "Вагнера" за пределами их компетенции.

Скорее всего, боевики участвуют в подготовке войск министерства внутренних дел, но вряд ли причастны к внутренней или пограничной безопасности в Беларуси.

"Длительное присутствие наемников Вагнера в Беларуси почти наверняка также приносит пользу военным усилиям России, заставляя Украину поддерживать оборонные позиции и личный состав вдоль своей северной границы с Беларусью для защиты от потенциальных предстоящих вторжений", - отмечает разведка Британии.

Бунт и гибель Пригожина

В июне 2023 года бывший главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин организовал бунт против российского военного руководства. Он пошел на Москву, но так и не дошел до столицы России.

Бунт Пригожин длился чуть больше суток. После чего ЧВК "Вагнер" фактически расформировали, часть боевиков отправили в Беларусь, как и самого Пригожина.

Напомним, 23 августа в Тверской области РФ упал самолет. Позже стало известно, что авария произошла с бизнес-джетом. Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ЧВК.

Позже, 27 августа, Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Погибшего главаря "вагнеровцев" похоронили тайно на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание прошло в закрытом формате.