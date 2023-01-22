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В Беларуси производят "зубы дракона" для обороны оккупантов, - "Беларускі Гаюн"

Фото: в Беларуси производят "зубы дракона" для обороны оккупантов (knoxblogs.com)
Автор: Наталия Гурковская

"Зубы дракона" уже более месяца производятся на беларусском заводе в Гомеле железобетонных изделий и отправляются в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

"Более того, по предварительной информации, Гомельжелезобетон - это не единственное беларусское предприятие, которое производит такие противотанковые укрепления", - говорится в сообщении.

Как отмечают представители мониторинговой группы, именно такие пирамиды использует ЧВК "Вагнера" при строительстве своей так называемой "Линии Вагнера" на оккупированных территориях Украины.

"Впервые перевозка таких бетонных укреплений в Гомеле была замечена в декабре 2022 года", - добавляют авторы.

Их, по данным "Беларускі Гаюн" перевозят на грузовиках-длинномерах, чаще всего марки КамАЗ с номерами как РФ, так и Беларуси. В одном грузовике замечают в среднем по 15-20 "зубов".

В то же время, как пишет издание "Флагшток", перевозка бетонных препятствий может свидетельствовать о создании линии обороны в Гомельской области или Брянской области РФ.

Что известно о "зубах дракона"

Россия укрепляет свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины. Это должно предотвратить быстрый прорыв Вооруженных сил Украины. Так, на российском "Авито" опубликованы десятки объявлений о продаже "зубов дракона". В частности, по данным журналистов, к изготовлению пирамидок подключились строительные компании и производители бетона из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Некоторые изготовляют несколько сотен в месяц, а некоторые производят их тысячами.

В частности, в начале декабря впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" - бетонных укреплений из Крыма. Город оккупанты и дальше превращают в свою тыловую военную базу.

Также всего за несколько дней новые укрепления появились под Попасной в Луганской области, а построенные в октябре на юге позволили оккупантов организованно отступить из Херсона.

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