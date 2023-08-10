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В Беларуси произошел пожар на Мозырском НПЗ (видео)

Фото: пожар на Мозырском НПЗ произошел 10 августа (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Беларуси произошел пожар в четверг, 10 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС Беларуси.

Так, по данным ведомства, спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина на территории ОАО "Мозырский НПЗ" в г. Мозыре Гомельской области.

"Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается", - уточнили в беларусском ведомстве МЧС.

Мозырский НПЗ

Является одним из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Завод расположен в промышленной зоне Мозыря в 15 км к югу от города. В октябре 2022 года Мозырский НПЗ попал под санкции Украины. 

Отметим, что буквально 4 августа Служба безопасности Украины сообщала, что Россия хочет использовать ЧВК "Вагнера" для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Для этого уже готовится теракт на Мозырском НПЗ.

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БеларусьНПЗПожар