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В Беларуси силовики задержали священника, который молился за украинских военных

Фото: в Беларуси силовики задержали священника, который молился за украинских военных (tut.by)
Автор: Мария Кучерявец

В Беларуси задержан священник одного из храмов Минска. Силовики объяснили это тем, что он якобы молился за украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна".

"Белорусское ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) задержало священника Дионисия Коросталева за молитву за защитников Украины", - говорится в сообщении.

Тем временем провластные белорусские Telegram-каналы сообщают о задержании священника, который "молился за воинов и защитников Украины" в минском храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Как пишут пропагандистские СМИ, прославляющие режим Лукашенко, священник якобы "имеет националистические татуировки", "распространяет символику БЧБ и связанные с ней идеи, а также играет в компьютерные игры под странным ником ("PICAPS MachoBY").

Напомним, ранее мы писали о том, что в Беларуси трем "рельсовым партизанам" дали более 20 лет тюрьмы.

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