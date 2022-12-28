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В Беларуси "рельсовым партизанам" дали более 20 лет тюрьмы

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Беларусь, Среда 28 декабря 2022 03:45
В Беларуси "рельсовым партизанам" дали более 20 лет тюрьмы Фото: в Беларуси "рельсовым партизанам" дали более 20 лет тюрьмы (intex-press by)
Автор: Артур Родивилов

В Гомельском областном суде 27 декабря оглашен приговор трем белорусам, обвиняемых в саботаже на железной дороге, по которой шли составы с российской военной техникой для участия в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Денис Дикун получил 23 года колонии усиленного режима, Дмитрий Равич - 22 года заключения и Олег Молчанов - 21 год. Также каждого оштрафовали на 4800 белорусских рублей, а их изъятое при обысках имущество конфисковано.

По версии следствия, Дикун, Равич и Молчанов, трое жителей города Светогорска Гомельской области, 28 февраля подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне Жердь - Останковичи (Гомельская область).

Из-за этого на участке перестали работать светофоры и стрелочные переводы, что могло привести к срывам графика движения поездов с вооружением и военной техникой ВС РФ для войны в Украине.

Всех троих задержали в Светлогорске 4 марта и предъявили им обвинение по нескольким статьям.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Беларуси отчиталось о задержание трех человек, обвиняемых в "терроризме на железнодорожных путях". Они пытались устроить коллапс Белорусской железной дороги.

Добавим, что оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала о роли белорусских партизан в войне против РФ.

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