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В Беларуси начали внезапную "проверку" боевой готовности. Ограничили движение транспорта

Фото: проверка боевой готовности начата в Беларуси 11 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларуси объявили проверку боевой готовности. В ее рамках возможно даже ограничение движения гражданского транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

"В Вооруженных Силах начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей", - говорится в сообщении.

Как подчеркивают в беларусском военном ведомстве, проверка носит комплексный характер.

"Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой", - добавляют в Минобороны Беларуси.

Кроме того, в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Ситуация на границе с Беларусью на севере Украины

В феврале 2024 года экс-командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, что на пограничной, южной части Беларуси находятся 1800 военнослужащих Сил специальных операций - это два батальона десантно-штурмовых войск РБ Беларусь, а также тактическая группа артиллерии и соответственно пограничники. Резюмируя ситуацию, он подчеркивал, что "наступательного потенциала ни на одном из направлений в Северной операционной зоне нет".

Отметим, что Беларусь не впервые проводит проверку боевой готовности армии. При этом в предыдущих случаях не вводилось ограничение на движение гражданского транспорта.

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