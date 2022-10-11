В Беларуси началась проверка вооруженных сил

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси .

"С 11 октября Госсекретариат Совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением президента проводит проверку Вооруженных сил Беларуси. Она носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что в ходе проверки воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.