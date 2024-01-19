RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Беларуси вдруг заявили о готовности сотрудничать с НАТО: в чем подвох

Фото: министр обороны Беларуси Виктор Хренин (news.zerkalo.io)
Автор: Наталия Гурковская

Беларусь готова возобновить "прагматичный диалог" с членами НАТО. Правда, не обошлось без подвоха - в Минске сразу назвали и условие для этого.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на брифинге, пишет РБК-Украина со ссылкой на Зеркало.

"В проекте доктрины (проект новой Военной доктрины Беларуси, - ред.) мы говорим о том, что Республика Беларусь открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами. В том числе и государствами НАТО - мы готовы возобновить прагматичный диалог при условии прекращения ими агрессивной риторики и действий в отношении нас", - сказал он.

По словам спикера, якобы Беларусь "продемонстрировала заинтересованность в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, таких как ООН, ОБСЕ и другие, эффективном их функционировании по предотвращению и разрешению вооруженных столкновений".

При этом, как добавил Хренин, "врагов у нас нет".

"В своей политике мы ни на кого оглядываться и подстраиваться не собираемся. У нас есть интересы наших народов, есть взаимные союзнические обязательства. И только эти факторы будут стоять во главе наших решений и действий, как самостоятельно, так и в рамках Союзного государства", - добавил он.

Ситуация в Беларуси

В декабре прошлого года глава белорусского режима Александр Лукашенко заявлял, что все российское ядерное оружие, которое планировали поставить в Беларусь, уже якобы находится в стране. В январе уже этого года WSJ выяснило, что Россия размещает ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТО.

Напомним, в мае 2023 года министры обороны РФ и Белоруси договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. При этом Лукашенко тогда заявлял, что тактическое ядерное оружие РФ, якобы "никогда не будет использовано".

В связи с этим, например, Польша в тот момент решила направить 500 правоохранителей к своей границе с Беларусью, а Украина занялась еще большим укреплением северных границ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОБеларусь