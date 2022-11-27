Беларуси привиделись потоки беженцев из Украины. Польша опровергает

Белорусские официальные органы в очередной раз грезят, что якобы "потоки беженцев из Украины" пытаются прорваться в их страну через Польшу. Однако это не соответствует действительности.

Жарин отметил, что на сайте Белорусского пограничного комитета появилась фейковая информация, в которой говорится о якобы массовой миграции украинцев в Беларусь. Согласно опубликованному там графику миграционного движения, в Беларусь должны отправиться более 60 тысяч украинцев, в том числе почти 40 тысяч должны были перейти границу в Польше. Однако, по словам спикера польских спецслужб, эти данные украинских беженцев оказались фальшивыми и не соответствуют действительности.

"Белорусская пропаганда в очередной раз намекает, что украинцы, спасающиеся от российской агрессии, ищут убежища в Беларуси, считая эту страну более безопасной, чем страны ЕС. В Минске прямо указывают, что украинские беженцы прибыли в Беларусь через страны ЕС", – отмечает он.

Спикер напомнил, что с самого начала войны России против Украины Беларусь была вовлечена в конфликт, передавала оружие российской армии и предоставила свои территории для нападения на Украину.