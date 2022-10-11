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Беларуси пригрозили новыми санкциями в случае большего привлечения в войну в Украине

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Белорусь, Вторник 11 октября 2022 10:32
Беларуси пригрозили новыми санкциями в случае большего привлечения в войну в Украине Фото: Лукашенко пригрозили новыми санкциями из-за Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Беларусь будет ожидать ужесточение санкций в случае все большего вовлечения в войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Катрин Колонны.

По ее словам, "вопрос Беларуси, безусловно, будет в повестке дня" встречи лидеров G7 во вторник.

"Любая дополнительная поддержка войны России в Украине приведет к дополнительным санкциям", - предупредила она.

Как сообщалось, Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом договорились глава белорусского режима Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.

До этого Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне против Украины.

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