Беларуси пригрозили новыми санкциями в случае большего привлечения в войну в Украине
Беларусь будет ожидать ужесточение санкций в случае все большего вовлечения в войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Катрин Колонны.
По ее словам, "вопрос Беларуси, безусловно, будет в повестке дня" встречи лидеров G7 во вторник.
"Любая дополнительная поддержка войны России в Украине приведет к дополнительным санкциям", - предупредила она.
Как сообщалось, Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом договорились глава белорусского режима Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.
До этого Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне против Украины.
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